Любителей фиников предупредили о коварстве липкого слоя

04.03.2023 | 13:18

Людям, страдающим сахарным диабетом, финики можно есть только с разрешения врача. При язве и мочекаменной болезни вообще следует отказаться от этих плодов.

Об этом рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, благодаря высокой калорийности (почти 300 ккал на 100 г) финики дают заряд энергии, а из-за содержащихся в них пищевых волокон улучшается работа кишечника. Кроме того, в состав фиников входит триптофан - аминокислота, влияющая на настроение: она может быть полезна при проблемах со сном.

Но именно из-за высокого содержания сахара на финиках легко развиваются бактерии, поэтому плоды следует тщательно мыть. Слишком липкие плоды могут вообще быть вымоченными в сахарном сиропе.

«Можно определить на глаз. Если они липкие и как будто покрыты маслянистым слоем, это говорит о том, что их вымачивали. На сахаре вырастает большое количество бактерий и грибков за время транспортировки продукта и его хранения в магазине. Часто при вымачивании еще и косточка удаляется, и у бактерий появляется прекрасный доступ внутрь», - предупредила диетолог.

Также она рекомендовала выбирать темные финики, потому что светлые, скорее всего, собирали незрелыми. Лучшими - крупными, сладкими, хорошо созревшими - считаются плоды из ОАЭ или Саудовской Аравии.

«Я рекомендую съедать три-четыре финика в сутки, лучше в первой половине дня. Если есть их перед сном, сахара будут перевариваться всю ночь и нагружать ЖКТ», - предупредила Анжелика Дюваль.