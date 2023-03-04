Сетевое издание|18+|Суббота|4 мар 2023|14:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Любителей фиников предупредили о коварстве липкого слоя

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Людям, страдающим сахарным диабетом, финики можно есть только с разрешения врача. При язве и мочекаменной болезни вообще следует отказаться от этих плодов.

Об этом рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, благодаря высокой калорийности (почти 300 ккал на 100 г) финики дают заряд энергии, а из-за содержащихся в них пищевых волокон улучшается работа кишечника. Кроме того, в состав фиников входит триптофан - аминокислота, влияющая на настроение: она может быть полезна при проблемах со сном.

Но именно из-за высокого содержания сахара на финиках легко развиваются бактерии, поэтому плоды следует тщательно мыть. Слишком липкие плоды могут вообще быть вымоченными в сахарном сиропе.

«Можно определить на глаз. Если они липкие и как будто покрыты маслянистым слоем, это говорит о том, что их вымачивали. На сахаре вырастает большое количество бактерий и грибков за время транспортировки продукта и его хранения в магазине. Часто при вымачивании еще и косточка удаляется, и у бактерий появляется прекрасный доступ внутрь», - предупредила диетолог.

Также она рекомендовала выбирать темные финики, потому что светлые, скорее всего, собирали незрелыми. Лучшими - крупными, сладкими, хорошо созревшими - считаются плоды из ОАЭ или Саудовской Аравии.

«Я рекомендую съедать три-четыре финика в сутки, лучше в первой половине дня. Если есть их перед сном, сахара будут перевариваться всю ночь и нагружать ЖКТ», - предупредила Анжелика Дюваль.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте