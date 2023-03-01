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Общество

Пензенские врачи создали пациенту новый пищевод вместо сожженного

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Врачи Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко провели уникальную операцию - подобные вмешательства выполняются в России лишь в единичных хирургических центрах. Результат можно назвать блестящим.

В сентябре 2022 года 19-летнего пензенца экстренно госпитализировали в критическом состоянии. Пациент с двухсторонней пневмонией и тяжелой дыхательной недостаточностью был настолько истощен и обессилен, что даже не мог самостоятельно сесть, а при попытке посадить его терял сознание. Чтобы поддерживать в нем жизнь, требовалась искусственная вентиляция легких.

Годом ранее он получил химический ожог пищевода и желудка. Последствия оказались тяжелейшими: из-за рубцов пищевод почти по всей длине сузился до 3,5-4 мм, и через него с трудом проходила только жидкая пища.

Врачи выявили в пораженном пищеводе сквозной дефект за сердцем. Через него пища попадала в легкие, вызывая их гнойное поражение и распад, а также воспаление в средостении около сердца.

Питание пациента естественным путем прекратили - он стал получать пищу через тонкий зонд, проведенный в желудок, и внутривенные вливания. Консилиум решил: спасти жизнь юного больного может только новый путь для пищи в обход пораженного пищевода.

20 октября это хирургическое вмешательство выполнила бригада специалистов во главе с заместителем главного врача по хирургии, доктором медицинских наук Игорем Туркиным. Хирурги выкроили новый пищевод из ободочной кишки, провели его в тоннеле между сердцем и грудиной, верхний конец соединили с глоткой, нижний - с желудком. А уже через четыре дня пациента выписали домой в удовлетворительном состоянии.

«В настоящее время юноша восстановил физическую форму, питается без ограничений, прибавил в весе 16 кг. Ощущения при глотании у него не отличаются от тех, что были до ожога пищевода. Функция легких восстановилась. Стратегическая цель лечения - полная функциональная и социальная реабилитация - достигнута», - подытожили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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