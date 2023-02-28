Пензячка не смогла добиться решения проблем Олимпийской аллеи

28.02.2023 | 17:02

Разговор ни о чем состоялся у пензячки Яны Ш. с людьми, отвечающими с аккаунта правительства Пензенской области на странице губернатора в «Одноклассниках». Женщина пыталась сдвинуть с места проблему, имеющую место на Олимпийской аллее в Пензе, но получила в ответ только отписки.

«Пожалуйста, обратите внимание ответственных за благоустройство Ласточкиных гор и Олимпийской аллеи на то, чтобы в первую очередь подумали об организации площадок для выгула собак и создания цивилизованных мест для отдыха с приготовлением шашлыков, барбекю и т. п. В настоящее время в этих прекрасных местах хаотично разводятся костры и организуются посиделки, а весной будут то здесь, то там кучки собачьих экскрементов. Микрорайон разрастается, и хотелось бы, чтобы культура и порядок росли вместе с ним», - написала женщина.

Ответ от представителя правительства оказался длинным, но пустым.

Пензячке напомнили, что выгул собак в общественных местах регламентируется законодательством РФ, хозяева должны убирать за животными и в городе обустроены две специализированные площадки для выгула.

Ей рассказали, что приготовление шашлыков подразумевает использование открытого огня, поэтому на отдых, совмещенный с жаркой мяса, распространяются нормы пожарной безопасности. Женщине пояснили, когда действуют запреты на использование открытого огня, уточнили, когда в регионе устанавливается особый противопожарный режим.

В заключение пензячке сообщили, что проведение благоустройства на аллее возможно, если она попадет в программу. Вот только перечень включенных в нее территорий сформирован до 2024 года.

«Благоустройство территории Ласточкиных гор и Олимпийской аллеи возможно выполнить при формировании перечня объектов на 2025-й и последующие годы», - добавили от имени правительства.

«В этом огромном тексте информативны только три последние строчки. Спасибо за них - буду ждать изменений в лучшую сторону после 2025 года. Остальной текст хорошо бы перенаправить тем, кто следит за порядком на этих территориях: костры разводятся, шашлыки жарятся, собаки без намордников и поводков, владельцы собак без средств для уборки продуктов жизнедеятельности животных - вот как-то так», - констатировала пензячка.

Женщину поблагодарили за активную гражданскую позицию и дополнительно сообщили, что Олимпийская аллея включена в маршрут патрулирования сотрудников патрульно-постовой службы «с установленной периодичностью».

Доводы горожанки о том, что никакие перечисленные меры и запреты не работают, были проигнорированы. Таким образом, несмотря на формально данный ответ, пензячка осталась без него.