Сетевое издание|18+|Вторник|28 фев 2023|18:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензячка не смогла добиться решения проблем Олимпийской аллеи

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Разговор ни о чем состоялся у пензячки Яны Ш. с людьми, отвечающими с аккаунта правительства Пензенской области на странице губернатора в «Одноклассниках». Женщина пыталась сдвинуть с места проблему, имеющую место на Олимпийской аллее в Пензе, но получила в ответ только отписки.

«Пожалуйста, обратите внимание ответственных за благоустройство Ласточкиных гор и Олимпийской аллеи на то, чтобы в первую очередь подумали об организации площадок для выгула собак и создания цивилизованных мест для отдыха с приготовлением шашлыков, барбекю и т. п. В настоящее время в этих прекрасных местах хаотично разводятся костры и организуются посиделки, а весной будут то здесь, то там кучки собачьих экскрементов. Микрорайон разрастается, и хотелось бы, чтобы культура и порядок росли вместе с ним», - написала женщина.

Ответ от представителя правительства оказался длинным, но пустым.

Пензячке напомнили, что выгул собак в общественных местах регламентируется законодательством РФ, хозяева должны убирать за животными и в городе обустроены две специализированные площадки для выгула.

Ей рассказали, что приготовление шашлыков подразумевает использование открытого огня, поэтому на отдых, совмещенный с жаркой мяса, распространяются нормы пожарной безопасности. Женщине пояснили, когда действуют запреты на использование открытого огня, уточнили, когда в регионе устанавливается особый противопожарный режим.

В заключение пензячке сообщили, что проведение благоустройства на аллее возможно, если она попадет в программу. Вот только перечень включенных в нее территорий сформирован до 2024 года.

«Благоустройство территории Ласточкиных гор и Олимпийской аллеи возможно выполнить при формировании перечня объектов на 2025-й и последующие годы», - добавили от имени правительства.

«В этом огромном тексте информативны только три последние строчки. Спасибо за них - буду ждать изменений в лучшую сторону после 2025 года. Остальной текст хорошо бы перенаправить тем, кто следит за порядком на этих территориях: костры разводятся, шашлыки жарятся, собаки без намордников и поводков, владельцы собак без средств для уборки продуктов жизнедеятельности животных - вот как-то так», - констатировала пензячка.

Женщину поблагодарили за активную гражданскую позицию и дополнительно сообщили, что Олимпийская аллея включена в маршрут патрулирования сотрудников патрульно-постовой службы «с установленной периодичностью».

Доводы горожанки о том, что никакие перечисленные меры и запреты не работают, были проигнорированы. Таким образом, несмотря на формально данный ответ, пензячка осталась без него.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте