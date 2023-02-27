Сетевое издание|18+|Понедельник|27 фев 2023|20:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Возвращение мобилизованного мужа стало сюрпризом для пензячки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В День всех влюбленных у мужчины появилась еще одна большая любовь. 14 февраля у него родилась красавица дочка. Но в тот момент он был за сотни километров от Пензы. Мобилизованный с позывным «Преподобный» лишь недавно вернулся из отпуска, поэтому на роды остаться не смог. Служба есть служба. Родные солдата не ждали.

«Мне приснился накануне очень плохой сон, и я очень переживала. Начала ему писать - он не отвечает. И здесь он говорит: да, я приеду. Это неожиданно, это радостное событие. Мы вообще не ожидали, что он приедет», - рассказала жена «Преподобного» Екатерина.

«За день-полтора собрался, написал рапорт и приехал. Жена в шоке, она и так на нервах - дочка родилась, и переживает... И тут я в дверь заваливаюсь такой», - поделился участник СВО «Преподобный».

Для семьи это уже второй ребенок. Старшему сыну «Преподобного» семь лет исполнилось через несколько дней после рождения дочки. Это не отпуск для военнослужащего, а скорее подарок для всех его близких.

«С детьми нянчимся, и встреча с родными. Пока со всеми увидимся, тут уже время уезжать. Еще не всех объехал. Осталась неделька», - отметил мужчина.

«Преподобный» со своей супругой вместе 10 лет. Конечно, мобилизация стала испытанием для семьи. Екатерина уже была в положении, когда ее мужа призвали, и сыну необходимо объяснить, куда уезжает отец.

«Папа у нас служит. Конечно, сыну уже 7 лет, и поэтому он все понимает, знает, что папа защитник, герой. И он всем рассказывает, что папа всех защищает, не только нашу семью, а всех», - подчеркнула Екатерина.

Открытый, добрый, порядочный и честный человек. У «Преподобного» на гражданке очень много друзей, которые про него не забывают.

«Было неожиданностью, что столько людей пытаются помочь и физически и морально поддержать, особенно коллектив мужа», - сообщила пензячка.

Пока «Преподобный» сражается у линии соприкосновения за сотни километров от дома, в Пензе его семья, которая теперь стала еще больше, очень ждет возвращения своего защитника - мужа и отца.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте