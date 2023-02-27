Возвращение мобилизованного мужа стало сюрпризом для пензячки

27.02.2023 | 19:49

В День всех влюбленных у мужчины появилась еще одна большая любовь. 14 февраля у него родилась красавица дочка. Но в тот момент он был за сотни километров от Пензы. Мобилизованный с позывным «Преподобный» лишь недавно вернулся из отпуска, поэтому на роды остаться не смог. Служба есть служба. Родные солдата не ждали.

«Мне приснился накануне очень плохой сон, и я очень переживала. Начала ему писать - он не отвечает. И здесь он говорит: да, я приеду. Это неожиданно, это радостное событие. Мы вообще не ожидали, что он приедет», - рассказала жена «Преподобного» Екатерина.

«За день-полтора собрался, написал рапорт и приехал. Жена в шоке, она и так на нервах - дочка родилась, и переживает... И тут я в дверь заваливаюсь такой», - поделился участник СВО «Преподобный».

Для семьи это уже второй ребенок. Старшему сыну «Преподобного» семь лет исполнилось через несколько дней после рождения дочки. Это не отпуск для военнослужащего, а скорее подарок для всех его близких.

«С детьми нянчимся, и встреча с родными. Пока со всеми увидимся, тут уже время уезжать. Еще не всех объехал. Осталась неделька», - отметил мужчина.

«Преподобный» со своей супругой вместе 10 лет. Конечно, мобилизация стала испытанием для семьи. Екатерина уже была в положении, когда ее мужа призвали, и сыну необходимо объяснить, куда уезжает отец.

«Папа у нас служит. Конечно, сыну уже 7 лет, и поэтому он все понимает, знает, что папа защитник, герой. И он всем рассказывает, что папа всех защищает, не только нашу семью, а всех», - подчеркнула Екатерина.

Открытый, добрый, порядочный и честный человек. У «Преподобного» на гражданке очень много друзей, которые про него не забывают.

«Было неожиданностью, что столько людей пытаются помочь и физически и морально поддержать, особенно коллектив мужа», - сообщила пензячка.

Пока «Преподобный» сражается у линии соприкосновения за сотни километров от дома, в Пензе его семья, которая теперь стала еще больше, очень ждет возвращения своего защитника - мужа и отца.