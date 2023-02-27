Вадим Супиков организовал для горожан «Широкую Масленицу»

27.02.2023 | 09:24

В воскресенье, 26 февраля, на территории школы № 47 в Железнодорожном районе по инициативе председателя Законодательного собрания Пензенской области Вадима Супикова прошел семейный праздник «Широкая Масленица».

Аналогичные мероприятия проводятся спикером регионального парламента ежегодно, и 2023-й не стал исключением.

Вадим Супиков лично поприветствовал собравшихся пензенцев, пожелал всем добра и здоровья.

«Спасибо, что вы приобщаете подрастающее поколение к народной культуре! В наше время крайне важно воспитывать молодежь в духе патриотизма и традиционных ценностей», - отметил он.

Праздник прошел в лучших народных традициях. Благодаря насыщенной программе все желающие смогли поучаствовать в спортивных состязаниях и конкурсах. Перед Великим постом жители города охотно угощались вкусными блинами с горячим чаем, пели песни и плясали.

Ярким завершением праздника по традиции стало сжигание чучела, символизирующее прощание с долгой и холодной зимой.