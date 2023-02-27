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Общество

В Пензе рассказали о новых правилах противопожарного режима

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Мангал разожгли не для приготовления мяса на углях, а чтобы рассказать об изменениях, внесенных в правила противопожарного режима. В основном они касаются разведения открытого огня на территориях частных домовладений и приусадебных участках.

«На расстоянии пяти метров от ближайшего строения», - сообщил старший пожарный Сергей Комолов.

В преддверии дачного сезона, когда весной садоводы убираются на своих огородах, сжигают порубочные остатки, сухую траву и листву, им разъясняют, как действовать.

«На землях населенных пунктов запрещено сжигание мусора, травы, листвы за пределами своих приусадебных участков. На своих приусадебных участках можно это делать при соблюдении определенных расстояний - не менее 15 метров от зданий и сооружений и иных надворных построек», - отметила старший дознаватель отдела УНД и ПР ГУ МЧС России по области Валерия Войделевич.

Если используется металлическая емкость, то расстояние до объектов недвижимости можно сократить вдвое.

А вот ширина минерализованных полос согласно внесенным изменениям увеличится с полуметра почти до полутора.

«Превентивные меры - это прежде всего предупредительные меры. Эти изменения внесены с той целью, чтобы предотвратить переходы лесных пожаров на населенные пункты и наоборот», - рассказала Валерия Войделевич.

Изменения вступят в силу 1 марта 2023-го.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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