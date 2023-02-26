Сетевое издание|18+|Воскресенье|26 фев 2023|17:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцам рекомендовали покупать жилье за безналичный расчет

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Покупка жилья за безналичный расчет означает, что сделка будет более безопасной, ее сложнее станет оспорить.

Таким мнением поделился юрист Никита Филиппов в разговоре с «Российской газетой».

«Нередко граждане оказываются в ситуации, когда приобретают дорогостоящую недвижимость, причем оплатив услуги риелтора, впоследствии потратившись на ремонт, а через некоторое время им присылают повестку в арбитражный суд, где они узнают, что сделка признана недействительной и имущество требуется вернуть», - рассказал юрист.

Так случается, если кого-то из бывших владельцев жилплощади признали банкротом. Тогда запускается мониторинг имущества должника и в некоторых случаях оспариваются совершенные им ранее сделки.

Чтобы обезопасить себя, нужно проверить, есть ли продавец в базе Федеральной службы судебных приставов. Настораживает, если он расстается с недвижимостью со скидкой и заявляет, что ему срочно нужны деньги, - следует выяснить его мотивы.

«Для того чтобы не лишиться покупки и денежных средств в результате приобретения имущества должника-банкрота, гражданину следует действовать добросовестно и с должной осмотрительностью. Что это значит? То, что на этапе подписания договора новый собственник должен принять все необходимые меры для проверки чистоты сделки. С позиции судов такими мерами могут быть получение выписок из ЕГРН, реестра уведомлений о залогах движимого имущества; проведение покупателем проверки полномочий продавца; осмотр покупателем или доверенным лицом имущества перед совершением сделки; ознакомление покупателя с правоустанавливающими документами на имущество; проверка финансового состояния продавца», - перечислил Филиппов.

Риск оспаривания снизит и безналичный расчет.

Также специалист посоветовал внимательно проверить и объект сделки: запросить правоустанавливающие документы на него, получить расширенную выписку из ЕГРН, где отражается информация о смене собственников, частота и давность приобретения.

Ранее в Пензенской области озвучили среднюю цену 1 квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке, проданных в четвертом квартале 2022 года. Она составила 87 234 рубля. На вторичном рынке квадратный метр жилья обходился дешевле - в 61 357 рублей.

«Индекс цен по отношению к предыдущему кварталу на первичном рынке составил 100,4%, на вторичном - 104,6%», - уточнили специалисты Пензастата.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте