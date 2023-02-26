Пензенцам рекомендовали покупать жилье за безналичный расчет

26.02.2023 | 16:02

Покупка жилья за безналичный расчет означает, что сделка будет более безопасной, ее сложнее станет оспорить.

Таким мнением поделился юрист Никита Филиппов в разговоре с «Российской газетой».

«Нередко граждане оказываются в ситуации, когда приобретают дорогостоящую недвижимость, причем оплатив услуги риелтора, впоследствии потратившись на ремонт, а через некоторое время им присылают повестку в арбитражный суд, где они узнают, что сделка признана недействительной и имущество требуется вернуть», - рассказал юрист.

Так случается, если кого-то из бывших владельцев жилплощади признали банкротом. Тогда запускается мониторинг имущества должника и в некоторых случаях оспариваются совершенные им ранее сделки.

Чтобы обезопасить себя, нужно проверить, есть ли продавец в базе Федеральной службы судебных приставов. Настораживает, если он расстается с недвижимостью со скидкой и заявляет, что ему срочно нужны деньги, - следует выяснить его мотивы.

«Для того чтобы не лишиться покупки и денежных средств в результате приобретения имущества должника-банкрота, гражданину следует действовать добросовестно и с должной осмотрительностью. Что это значит? То, что на этапе подписания договора новый собственник должен принять все необходимые меры для проверки чистоты сделки. С позиции судов такими мерами могут быть получение выписок из ЕГРН, реестра уведомлений о залогах движимого имущества; проведение покупателем проверки полномочий продавца; осмотр покупателем или доверенным лицом имущества перед совершением сделки; ознакомление покупателя с правоустанавливающими документами на имущество; проверка финансового состояния продавца», - перечислил Филиппов.

Риск оспаривания снизит и безналичный расчет.

Также специалист посоветовал внимательно проверить и объект сделки: запросить правоустанавливающие документы на него, получить расширенную выписку из ЕГРН, где отражается информация о смене собственников, частота и давность приобретения.

Ранее в Пензенской области озвучили среднюю цену 1 квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке, проданных в четвертом квартале 2022 года. Она составила 87 234 рубля. На вторичном рынке квадратный метр жилья обходился дешевле - в 61 357 рублей.

«Индекс цен по отношению к предыдущему кварталу на первичном рынке составил 100,4%, на вторичном - 104,6%», - уточнили специалисты Пензастата.