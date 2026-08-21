Врачи перечислили признаки безопасного школьного рюкзака

Общество

Врачи перечислили признаки безопасного школьного рюкзака
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Врачи городской детской поликлиники Пензы попросили родителей убедиться, что школьный рюкзак ребенка безопасен для его здоровья.

«Неправильно подобранный рюкзак - это не просто неудобство, а риск для здоровья. Ошибки в его выборе могут привести к нарушению осанки, болям в шее и спине, головным болям и даже деформации стоп», - предупредил врач - травматолог-ортопед детской поликлиники № 6 Артем Синявин.

Рюкзак (особенно для младших школьников) должен иметь:

- жесткий корпус (мягкий рюкзак провиснет и превратится в мешок, центр тяжести сместится назад, и ребенку придется наклонять корпус вперед, чтобы не упасть, в результате осанка испортится);

- ортопедическую спинку - для младших школьников (должна быть твердой и повторять изгиб позвоночника, так вес равномерно распределится) или анатомическую спинку - больше подходит для учеников средних и старших классов;

- ремень-застежку на груди (равномерно распределит вес и снимет до 30% нагрузки с позвоночника);

- широкие (5-7 см) лямки, мягкие и регулируемые.

Специалисты также указали, что важен подходящий размер рюкзака: слишком большой сместит центр тяжести, и ребенок будет сутулиться, а слишком маленький сдавит ребра и помешает нормальному дыханию.

Тонкие лямки неприемлемы потому, что они пережмут сосуды. Это может привести к онемению рук, быстрой утомляемости и головным болям.

«Если подросток выбирает сумку через плечо, приучите его постоянно менять плечо, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Ношение сумки на одном и том же плече вынуждает позвоночник постоянно изгибаться в сторону, что ведет к асимметрии мышц и деформации позвоночного столба», - пояснили медики.

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