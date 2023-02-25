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Общество

Жене бойца объяснили правила замены обмундирования и белья

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В пятницу, 24 февраля, на брифинге в Национальном центре управления обороной Российской Федерации рассказали об организации быта и вещевом обеспечении участников специальной военной операции.

С такими вопросами на горячую линию обратилась супруга мобилизованного, находящегося в зоне СВО.

Специалисты рассказали, что замена обмундирования и обуви производится по фактическому износу, без учета срока носки. Для этого на складах создан необходимый запас имущества.

«Стирка обмундирования осуществляется в полевых прачечных с применением технических средств. Замена нательного белья военнослужащих осуществляется при помывке», - говорится в разъяснении.

В Минобороны добавили, что командование воинских формирований проводит комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, в задачи которой входит помощь участникам специальной военной операции на Украине, рассказала, в чем именно нуждаются бойцы. В числе перечисленного оказались бани.

«Нужны бани. Казалось бы, кому придет в голову посылать на фронт бани, а они там, оказывается, очень необходимы. Нужны сетки и маскхалаты, лекарства - не всякие, а те, которые Министерство обороны не закупает, но врачи присылают на них заявки», - сообщила она.

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