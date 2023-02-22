Жители Арбекова на сутки останутся без холодной воды

22.02.2023 | 13:54

Жители микрорайона Арбеково на сутки останутся без холодной воды. Об этом в среду, 22 февраля, предупредила администрация Пензы.

«По улице Рахманинова, 14, где на сегодняшний день возводится жилой многоквартирный дом, на трубопроводе диаметром 500 мм образовалась утечка», - пояснили в мэрии.

С разрешения администрации города застройщик с 8:00 2 марта до 8:00 3 марта будет проводить работы по отключению и переврезке трубопровода холодного водоснабжения на вновь смонтированный участок водопроводной сети.

По этой причине подача холодной воды будет прекращена по следующим адресам:

- проспект Строителей, 13, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21;

- «Арбековский рынок»;

- улица Мусоргского, 26;

- улица Глазунова, 1, 3, 5, 7, 9;

- улица Рахманинова, 14 и 14а.