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Общество

Жители Арбекова на сутки останутся без холодной воды

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Жители микрорайона Арбеково на сутки останутся без холодной воды. Об этом в среду, 22 февраля, предупредила администрация Пензы.

«По улице Рахманинова, 14, где на сегодняшний день возводится жилой многоквартирный дом, на трубопроводе диаметром 500 мм образовалась утечка», - пояснили в мэрии.

С разрешения администрации города застройщик с 8:00 2 марта до 8:00 3 марта будет проводить работы по отключению и переврезке трубопровода холодного водоснабжения на вновь смонтированный участок водопроводной сети.

По этой причине подача холодной воды будет прекращена по следующим адресам:

- проспект Строителей, 13, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21;

- «Арбековский рынок»;

- улица Мусоргского, 26;

- улица Глазунова, 1, 3, 5, 7, 9;

- улица Рахманинова, 14 и 14а.

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