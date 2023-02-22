СВО: для пензенских добровольцев так и не ввели никаких льгот

22.02.2023 | 15:00

В Пензенской области для добровольцев, участвующих в специальной военной операции, но не относящихся к отряду БАРС, так и не ввели никаких льгот.

Это в среду, 22 февраля, констатировали в региональном правительстве, представитель которого ответил на вопрос жены бойца на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Мой муж принимает участие в боевых действиях специальной военной операции, он является добровольцем в составе добровольческого формирования «Дон». У меня к Вам вопрос: положены ли нашему ребенку (7 лет) все те льготы, которые получают дети мобилизованных? Какие меры поддержки существуют для таких семей, как наша? На мой вопрос никто внятно не может ответить. В некоторых инстанциях мне отвечают, что не положено. Если это так, то получается социальная несправедливость: чем же мой ребенок отличается от детей мобилизованных? Дайте, пожалуйста, разъяснения по моим вопросам. В свете выступления нашего президента мой вопрос очень актуален», - обратилась к главе региона Татьяна М.

Как оказалось, льготы действительно не положены.

«В настоящее время в регионе льготы введены только для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, добровольцев, проходящих военную службу в подразделении БАРС, а также для членов их семей», - говорится в ответе.

Женщине напомнили, что при необходимости она может обратиться в центр по оказанию социально-бытовой помощи семьям военнослужащих по месту жительства.

На ситуацию откликнулась другая пользовательница, Вероника К., пожелавшая поддержать жену добровольца.

«Татьяна, ваш муж - герой, спасибо ему за нас всех! Но у нас не рассчитана помощь тем, кто добровольно ушел, только тем, кого призвали насильно в зону СВО, так сказать, заглаживает свою вину государство за то, что забрали, не спросив, хочет или нет, что считаю нечестным!» - высказала она свое мнение.