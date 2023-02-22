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Общество

Дмитрий Зиновьев больше не замминистра здравоохранения

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У министра здравоохранения Пензенской области Вячеслава Космачева стало на одного заместителя меньше: должность по собственному желанию покинул Дмитрий Зиновьев.

Зиновьев был назначен заместителем министра в ноябре 2021 года.

До этого он являлся главврачом клинической больницы № 6 имени Захарьина (2015-2021 гг.). В 2014-2015 гг. Дмитрий Зиновьев занимал пост первого замминистра здравоохранения региона. В 2006-2014 гг. возглавлял городскую клиническую больницу № 5.

В конце января руководству Министерства здравоохранения Пензенской области объявили дисциплинарные взыскания за попытку отменить ночные дежурства в стационарах Пачелмы, Наровчата, Вадинска и Спасска.

Речь шла о Вячеславе Космачеве, который возглавляет ведомство, и его заместителе, курирующем данное направление деятельности. Губернатор посоветовал им в следующий раз хорошо думать, прежде чем принимать подобные решения.

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