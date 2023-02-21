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Общество

В Заре провели очередной противопожарный рейд

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К появлению специализированных машин в Заре уже начали привыкать. Там периодически проходят противопожарные рейды сотрудников управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций вместе с представителями администрации, полиции, газовой и электрической служб. Тем не менее трагедии все равно происходят. Только за полтора месяца 2023-го в Пензе случилось более пятидесяти возгораний. Три человека погибли. Один из них жил в частном секторе на улице Новоселов.

«Предположительно, было короткое замыкание в электрощите. И погиб хозяин дома», - сообщил заместитель начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Сергей Голенко.

Среди основных причин пожаров - нарушение правил эксплуатации электронагревательных приборов, газового и печного отопления. Поэтому смысл рейдов - еще раз напомнить людям о правилах безопасности. Им вручили памятки и необходимые телефоны экстренных служб. Там, где жителей во время визита не оказалось дома, буклеты оставляли в почтовых ящиках.

Хамзя Тимербулатов гостям рад. Пусть специалисты все проверят как следует.

Оказалось, что у мужчины не работает сигнализатор утечки газа. Теперь нужно выяснить почему, дело в самом приборе или электропроводке. Необходимо обратиться к соответствующим специалистам.

Подобные рейды проходят раз в неделю во всех районах Пензы.

«Также хочу обратить внимание руководителей управляющих компаний и ТСЖ на территории Пензы, кто еще не заключил договора, на необходимость заключения договоров со специализированными организациями, осуществление профилактических мероприятий в многоквартирных домах, а это проверка вентиляционных шахт, внутридомового газового оборудования, подключения газовых плит и колонок. Необходимо принимать все меры для сохранения жизни и здоровья людей», - подчеркнул заместитель главы администрации г. Пензы Руслан Тинчурин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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