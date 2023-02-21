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Общество

Специалисты «РКС-Пенза» ответили на вопросы абонентов

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Специалистам «РКС-Пенза» ежедневно поступают обращения от клиентов через интернет-ресурсы и в центрах обслуживания. Большинство абонентов интересует тема расчета и оплаты услуг, а также установка и опломбировка приборов учета. На самые популярные вопросы можно получить ответы здесь и сейчас.

- Что такое повышающий коэффициент и что нужно сделать, чтобы его не применяли?

- Согласно пункту 42 постановления № 354, при отсутствии индивидуального или коллективного прибора учета и наличии технической возможности установки счетчика, начисления производятся исходя из нормативов потребления с применением повышающего коэффициента 1,5. Чтобы этого начисления не было, необходимо установить прибор учета.

- Кто и за чей счет должен устанавливать счетчики?

- По пункту 81, оснащение помещения приборами учета, ввод их в эксплуатацию, сохранность и своевременная замена - обязанность собственника помещения.

- Почему при наличии ИПУ начисления производятся по среднему или по нормативному объему?

- По пункту 59(2), при непредставлении показаний до 25-го числа каждого месяца начисления за последующий период производятся исходя из среднемесячного расхода, но не более трех периодов подряд, далее начисления будут идти исходя из нормативов потребления.

- Кто отвечает за своевременную поверку счетчиков и кто должен представлять акт поверки?

- По пунктам 34(д) и 81, собственник жилого помещения несет ответственность за установку, эксплуатацию и, в том числе, проведение своевременной поверки счетчиков и представление документов, подтверждающих поверку, в ресурсоснабжающую организацию.

- Почему отказывают в перерасчете, если человек выписался несколько лет назад?

- По пункту 34(з), потребитель обязан при отсутствии установленного в помещении прибора учета информировать исполнителя об изменении количества проживающих в течение пяти рабочих дней.

Также актуальную информацию с разъяснениями можно найти на главной странице сайта penzavodokanal.ru в разделе «Ответы на часто задаваемые вопросы».

Для клиентов, не нашедших ответа по интересующей их теме, на сайте действует удобная форма обратной связи. С ее помощью можно обратиться к специалистам ресурсоснабжающего предприятия и получить разъяснения на электронный почтовый адрес.

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