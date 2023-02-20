В банке «Кузнецкий» появились три новые монеты

20.02.2023 | 16:40

Банк «Кузнецкий» расширил ассортимент серебряных монет серии «Выдающиеся личности России» тремя новинками: «Писатель М. М. Пришвин, к 150-летию со дня рождения», «Певец Ф. И. Шаляпин, к 150-летию со дня рождения», «Драматург А. Н. Островский, к 200-летию со дня рождения».

Номинал монет - 2 рубля, содержание химически чистого металла - не менее 15,55 г, проба сплава - серебро 925/1 000. Тираж – 3 000 штук.

На реверсе серебряной монеты «Писатель М. М. Пришвин, к 150-летию со дня рождения» изображен писатель с блокнотом и ручкой и сидящей рядом собакой на фоне пейзажа.

На монете «Певец Ф. И. Шаляпин, к 150-летию со дня рождения» - рельефный портрет певца на фоне его сценических образов и фрагмента нотного стана.

На третьей монете - портрет А. Н. Островского на фоне поднятой театральной кулисы; слева - сцена из пьесы «Гроза».

Все монеты выполнены в технике лазерного матирования.

Более подробную информацию можно получить в головном офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru в разделе «Монеты» или по бесплатному телефону 8 (800) 100-64-10.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий».