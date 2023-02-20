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Общество

Пензенским младшеклассникам рассказали о Масленице

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О том, что самовар пыхтит и это не просто музейный экспонат, участники праздничной программы узнали лишь ближе к ее окончанию, когда настало время сесть за стол. А перед этим в зале Литературного музея рассказывали про «Барыню Масленицу». Интерактивную игру для младших школьников подготовил коллектив учреждения культуры.

Ученикам 3 класса «А» школы № 64 поведали об особенностях празднования Масленицы, о традициях и о том, чем набивали чучело зимы.

«Солома была символом солнца, нового урожая, ведь масленичные обряды были тесно связаны с сельскохозяйственным календарем. И поэтому, когда сжигали Масленицу (а ее где-то сжигали, где-то топили, где-то забрасывали снежками, где-то разрывали), то потом этот пепел (или эту солому) разбрасывали в поле, чтобы был хороший урожай», - сообщила специалист Литературного музея Лариса Панова.

А на масленичную неделю в старину угощали всех блинами.

«Я помню, что второй день - «забавушка», третий - «лакомка», - рассказал школьник Артем Козлов.

На этом празднике не только о Масленице вели разговор, но еще и поздравляли зимних именинников и потчевали гостей блинами.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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