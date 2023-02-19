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Общество

Пензенские Ахуны могут лишиться статуса курорта

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Дело, связанное с экопоселком «Ахунский бор», получило продолжение. В областной суд подан иск о лишении Ахун статуса курорта, который был получен в 2000 году.

Ранее стало известно, что в Железнодорожном районном суде началось рассмотрение дела о возврате земельного участка, на котором идет строительство коттеджного поселка, в собственность области.

В какой-то момент земля перешла к «Агентству ипотечного кредитования», а после банкротства этой организации была куплена некими горожанами. Те поделили ее на 172 участка и перепродали пензенцам, которые начали строить там дома.

Теперь владельцы оказались в сложной ситуации и рискуют потерять и землю, и дома, хотя в начале строительства были спокойны, ведь разрешение им давала администрация Пензы. Однако о сносе коттеджей речи не идет. В случае возвращения участков в собственность региона люди перестанут быть собственниками и получат статус арендаторов.

«Мы будем в любом случае добиваться отказа в удовлетворении данных исковых требований. Если понадобится, мы будем подавать самостоятельный иск о признании недействительным постановления о признании территории Ахун курортом от 2000 года», - заявлял в начале февраля юрист Максим Кочетков, представляющий интересы жителей поселка.

Задуманное осуществлено.

«Ими действительно подан иск о лишении Ахун курортного статуса. А это значит, что в случае удовлетворения их требований те люди, которые проходят и могли бы проходить лечение на курорте, будут лишены этой возможности», - предупреждают в посте в социальной сети «ВКонтакте» представители пензенского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

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