Пензенская артистка приняла участие в шоу на Первом канале

18.02.2023 | 19:00

Татьяна Стаильская стала участницей телевизионного капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале. Заслуженная артистка Пензенской области, солистка ансамбля «Старгород» Центра русской хоровой и вокальной культуры уже вернулась из Москвы.

«Всегда смотрю, когда есть возможность. Я подписана во «ВКонтакте», мелькают уведомления, просматриваю, и вдруг мне присылают предварительное приглашение. Я заполнила анкету, и прислали приглашение с подписью Леонида Аркадьевича», - рассказала она.

В капитал-шоу Стаильская выступила не только как игрок, но и как артистка, представившая культуру Пензенской области. Как и большинство участников, подарки Якубовичу тоже отвезла. Много было и других интересных моментов. О результатах игры до выхода программы в эфир говорить запрещено.

«Там подписывают документы о неразглашении. Зачем же я буду доводить до сведения? Общение с Леонидом Аркадьевичем - это кульминация моих впечатлений. Человек очень интересный, харизматичный, создает вокруг себя благоприятную атмосферу и очень прост в общении», - отметила Татьяна Стаильская.

Увидеть свою землячку в «Поле чудес» пензенцы смогут в пятницу, 3 марта, на Первом канале.