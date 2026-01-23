В Пензе обезопасят дорогу к лагерям на Светлой Поляне

В Пензе обезопасят дорогу к лагерям на Светлой Поляне
В 2026 году на дороге к детским оздоровительным лагерям на Светлой Поляне (это «Заря», «Белка», «Радуга») появятся «лежачие полицейские». Как сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале, их установят к 1 июня, то есть перед началом смен.

Участок протяженностью почти 7 километров территориально располагается в Железнодорожном районе Пензы. Долгое время нарекания вызывало состояние дорожного покрытия - кочек и ям было много, но в 2021-м полотно отремонтировали.

Теперь пришла пора обезопасить школьников от лихачей.

Обсуждая работу по защите несовершеннолетних от ДТП, в областном правительстве отметили, что в 2025-м число аварий с детьми снизилось на 0,8% - до 237.

«В частности, на 12,5% сократилось количество ДТП с участием детей-пешеходов, на 30% - с участием детей-велосипедистов. Почти на 16% уменьшилось число ДТП, спровоцированных самими детьми», - отметили в правительстве.

