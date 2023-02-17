Дизайнеры раскрыли особенности проекта ЖК «Ньютон»

17.02.2023 | 15:38

В центре Пензы скоро появится жилой комплекс «Ньютон». Это проект бизнес-класса, и здесь все подчеркивает статус владельцев квартир.

Проект холлов разрабатывала студия «Элит Дизайн». Команда поделилась своими впечатлениями, рассказала о главных особенностях и необычных деталях замысла.

Руководитель студии Ирина Токарева отметила, что на основной задачей стало создать у жителей ощущение дома уже с порога.

Например, было разработано несколько сценариев освещения в холлах. Днем для активной работы можно использовать яркий свет потолочных люстр. Вечером создать уютное настроение с приглушенным освещением помогут закарнизные и линейные светильники.

Большая часть мебели в холлах - дизайнерская. Она изготавливается по индивидуальному проекту. Системы хранения, мебельные композиции с подсветкой, стулья нестандартной формы – все это признаки настоящего бизнес-класса.

И это лишь малая часть деталей проекта. Тем, кто хочет узнать больше, предлагается посмотреть видео.

Узнать о ценах, планировках и ипотечных программах можно офисах продаж. Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик - ООО «СЗ «Ньютон», проектные декларации - на наш.дом.рф.

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