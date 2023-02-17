Сетевое издание|18+|Пятница|17 фев 2023|16:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Снег |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Дизайнеры раскрыли особенности проекта ЖК «Ньютон»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В центре Пензы скоро появится жилой комплекс «Ньютон». Это проект бизнес-класса, и здесь все подчеркивает статус владельцев квартир.

Проект холлов разрабатывала студия «Элит Дизайн». Команда поделилась своими впечатлениями, рассказала о главных особенностях и необычных деталях замысла.

Руководитель студии Ирина Токарева отметила, что на основной задачей стало создать у жителей ощущение дома уже с порога.

Например, было разработано несколько сценариев освещения в холлах. Днем для активной работы можно использовать яркий свет потолочных люстр. Вечером создать уютное настроение с приглушенным освещением помогут закарнизные и линейные светильники.

Большая часть мебели в холлах - дизайнерская. Она изготавливается по индивидуальному проекту. Системы хранения, мебельные композиции с подсветкой, стулья нестандартной формы – все это признаки настоящего бизнес-класса.

И это лишь малая часть деталей проекта. Тем, кто хочет узнать больше, предлагается посмотреть видео.

Узнать о ценах, планировках и ипотечных программах можно офисах продаж. Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик - ООО «СЗ «Ньютон», проектные декларации - на наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте