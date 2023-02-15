Врачей обяжут собирать информацию о здоровье мальчиков

15.02.2023 | 17:58

С 1 сентября в поликлиниках, возможно, появится новый медицинский документ – паспорт врачебного участка. В него будут заносить сведения о состоянии здоровья прикрепленного населения.

Соответствующие проекты приказов правительства имеются на портале нормативных правовых актов. Пока они находятся на обсуждении.

Согласно документам, терапевты и педиатры будут вести записи о людях с инвалидностью и психическими расстройствами, а также о питании детей, состоянии здоровья подростков допризывного возраста (с 14 до 17 лет). Последнему будет посвящен отдельный раздел паспорта участка.

Врачи учтут тех, кто из молодежи употребляет алкоголь и курит. Их внесут в группу риска, сформировав отдельный список.

Также педиатры соберут сведения о количестве детей, вакцинированных от гриппа, туберкулеза, гепатита, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, краснухи и других заболеваний.

Врачи будут фиксировать информацию о прошедших госпитализацию и о результатах их лечения.

Паспорт участка хотят формировать не только в бумажном, но и в электронном виде. Документ рассчитан на 12 месяцев, после чего его сдают в отдел статистики. На основании данных врачи сформируют план ежемесячной, квартальной, годовой работы на своем участке.

Планируется, что такие сведения будут собирать и частные поликлиники.

«Новые нормы позволят сформировать объективную картину здоровья жителей района, проследить за ними, начиная с рождения и до старости. Сейчас в поликлиниках нет документов, в которых собирают и систематизируют статистику по всем пациентам на участке», - пишет «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, заслуженного врача России Владимира Круглого.