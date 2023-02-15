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Общество

«Термодом» открыл новый офис продаж в Пензе

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Строительный холдинг «Термодом», ведущий активное строительство жилых комплексов не только в Городе Спутнике, но и в Пензе, открыл дополнительный офис продаж.

Он располагается на улице Шмидта, напротив многофункционального центра, рядом со строительными площадками жилого комплекса «Новелла»*.

«Наш холдинг продолжает активно развиваться, поэтому мы открываем дополнительные офисы продаж, чтобы нашим клиентам было комфортнее обратиться к менеджерам и подобрать лучший вариант жилья», - рассказал первый заместитель генерального директора холдинга «Термодом» Ильяс Ибрагимов.

Офис на улице Шмидта открыт по будням с 9:00 до 18:00.

Узнать о проектах «Термодома» можно и по телефону 28-28-20, или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

*Застройщики в структуре холдинга - ООО СЗ «Термодом», «Термодом-оптима», «Созвездие», «Строймашкапитал», «Термодом-инвест», «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Парк Рояль», «Ньютон». Все проектные декларации - на наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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