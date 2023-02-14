Юные пензенцы отметили праздник любви к книгам

14.02.2023 | 20:48

В сказочном формате в библиотеке для детей и юношества отметили праздник любви к книгам. Уже седьмой год Пенза присоединяется к международной благотворительной акции в честь Всемирного дня книгодарения. Главный герой мероприятия - снеговик из истории французского писателя Тьерри Дедье.

«Для ребят мы приготовили сказку, которая ожила перед ними в виде настольного театра, и множество разных интересных заданий, которые помогли им включиться в эту сказку. Это тоже своеобразный книжный подарок, то есть книжка ожила перед ними», - сообщила главный библиотекарь Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Ольга Шамшетдинова.

Главные подарки - в бумажных переплетах - отправились украшать книжные уголки детских учреждений.

«В этом году мы решили собрать такие небольшие библиотечки новых детских книг для пензенского отделения Российского детского фонда, поскольку у них есть «Добрый дом», куда приходят особые детки, которые тоже любят читать. А также для дневного отделения областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями», - рассказала директор Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Юлия Звягина.

В благотворительной акции приняли участие не только сотрудники библиотеки, но и постоянные читатели.