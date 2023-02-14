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Общество

В минздраве анонсировали повышение среднего дохода в 2023 году

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Во вторник, 14 февраля, в Министерстве здравоохранения Пензенской области рассказали о повышении среднего трудового дохода медиков в 2023 году.

Информация об этом содержалась в ответе чиновников на вопрос пользовательницы Светланы Е., заданный ею на странице губернатора во «ВКонтакте»: «А не слышно, будет ли повышение зарплаты медсестрам в этом году?»

Женщине пояснили, что заработная плата медиков по действующему законодательству повышается ежегодно пропорционально росту размера среднего трудового дохода в регионе и должна составлять в среднем не менее 100% от него.

«В 2023 году планируется рост размера среднего трудового дохода в регионе на 7,8% к уровню 2022 года», - уточнили в минздраве.

При этом поясняется, что в отдельных учреждениях, по разным причинам не получающих запланированного объема доходов за оказание медпомощи населению, рост зарплаты может быть меньше плановых значений.

По данным Пензастата, в 2022 году средняя зарплата врачей составила 69 265,47 рубля, среднего медицинского персонала - 33 932,98. Она повышалась дважды: 1 января - на 4% и 1 апреля - еще на 2,8%.

В конце 2022-го Президент РФ Владимир Путин анонсировал доплаты медикам с 1 января 2023-го. Предполагалось, что врачи центральных районных и районных больниц начнут получать ежемесячную надбавку в размере 18,5 тыс. рублей, врачи первичного звена - 14,5 тыс., врачи скорой помощи - 11,5 тыс., средний персонал - 8 тыс., средний персонал первичного звена - 6,5 тыс., фельдшеры и медсестры скорой - 7 тыс. рублей, а младший персонал - 4 тыс.

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