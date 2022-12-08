Общество

Пензенцам уточнили размеры надбавок к зарплате для медиков

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Уточнены суммы доплат медикам, анонсированные Президентом РФ Владимиром Путиным в среду, 7 декабря, на встрече с членами Совета по правам человека. Их конкретизировала заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Она сообщила, что с 1 января 2023 года врачи центральных районных и районных больниц начнут получать ежемесячную надбавку в размере 18,5 тыс. рублей, врачи первичного звена - 14,5 тыс., врачи скорой помощи - 11,5 тыс.

«Средний медицинский персонал будет получать дополнительно 8 тысяч рублей, зарплата среднего медперсонала первичного звена вырастет на 6,5 тысячи. Фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи поднимут зарплаты на 7 тысяч рублей, а младшему медперсоналу - на 4 тысячи. Также ежемесячную доплату в размере 4,5 тысячи рублей получат фельдшеры скорой помощи, принимающие вызовы», - поясняет Lenta.ru.

В целом на эти цели из фонда обязательного медицинского страхования выделяется 152,4 млрд. Надбавка к зарплате предусмотрена для 379 тысяч врачей, 725 тысяч представителей среднего медперсонала и около 65 тысяч - младшего.

«Дополнительные выплаты, инициированные Президентом страны, станут отличным дополнительным способом их вознаграждения. Отметим, что заработная плата конкретного работника индивидуальна и зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы, а также от результата, в том числе финансового, работы учреждения в целом», - прокомментировали нововведение в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Надбавки вводятся из-за нехватки кадров. Возможно, из-за длительности «бюрократических решений» выплаты не удастся оформить к 1 января. В таком случае их начислят задним числом. Все технические вопросы должны закрыть уже в первом квартале 2023-го.

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