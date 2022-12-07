До 18 000 рублей: правительство поддержит медиков выплатами

07.12.2022 | 19:59

Работников первичного звена здравоохранения поддержат дополнительными выплатами от 4 500 до 18 000 рублей.

Меру анонсировал Президент РФ Владимир Путин в среду, 7 декабря, на встрече с членами Совета по правам человека.

«Я поручил правительству подготовить соответствующие предложения… С января следующего года я просил правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в первичном звене здравоохранения в центральных районных больницах, в районных больницах, в системе скорой медицинской помощи», - цитирует Путина ria.ru.

Размер выплаты будет зависеть от должности медика, его функций, особенностей деятельности.

Президент добавил, что, возможно, из-за длительности «бюрократических решений» выплаты не удастся оформить к 1 января. В таком случае их начислят задним числом. Все технические вопросы должны закрыть уже в первом квартале 2023-го.

Также в правительстве рассмотрят вопрос уравнивания уровня доходов в системе здравоохранения.

«Есть такая задача - выработать единый подход ко всем территориям РФ, чтобы базовые принципы заработной платы были соответствующим образом выстроены», - отметил Президент.