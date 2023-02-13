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Общество

Пензенские школьники вернулись из «Артека»

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С разноцветными воздушными шарами и флагами в руках собрались пензенцы в здании железнодорожного вокзала. Родители пришли встречать своих сыновей и дочерей - школьников, которые побывали в международном детском центре «Артек». 35 человек ездили на черноморское побережье.

«Отбор происходит через информационную систему АИС «Путевка», разработанную именно всероссийским детским центром «Артек», и только через эту систему отбираются все дети. Дети должны быть одаренные - не только победители олимпиад регионального уровня, всероссийского, международного, но также должны себя проявлять как активисты», - подчеркнула заместитель министра образования Пензенской области Ирина Осетрова.

Смена называлась «Время наших открытий». Для ребят проводили специальные занятия, мастер-классы. Направлений было несколько, среди них - туристическое, морское, медицинское.

«Нам выдавали сертификаты, что мы прошли курс и можем оказывать первую необходимую помощь», - рассказал школьник Сергей Усов.

«Мы изучили азбуку Морзе, семафор, выходили в море три раза. Видели скалы Адалары, которые находятся в середине моря, гору Аю-Даг, на которую каждую смену поднимаются. Очень все понравилось», - отметила школьница Кристина Титанова.

Во вторую смену в «Артек» отправятся уже 45 школьников - ученики 5-11-х классов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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