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Общество

В детской областной больнице появились новые аппараты

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Свершилось то, о чем целый год мечтал заведующий отделением реанимации: в детскую больницу поступила новая техника. Еще несколько месяцев назад врачи ожидали прибытия европейских наркозно-дыхательных аппаратов, но из-за санкций они так и не приехали. Зато Китай не отказал. Теперь комплексы, произведенные в Поднебесной, будут помогать проводить операции маленьким пензенцам.

«Их прелесть в том, что они имеют модуль газоанализа. Мы можем контролировать концентрацию анестетика, который подаем пациенту во время анестезии, тем самым производить правильную дозировку. До этого были более старые, более простые модели, с которыми приходилось в уме, скажем так, рассчитывать все эти показатели. Их сейчас мы видим буквально на экране», - объяснил заведующий отделением реанимации детской областной больницы Денис Исаев.

Прибыли три аппарата, каждый стоит около 6 миллионов рублей. В поставку попало и несколько российских мониторов - они помогают следить за состоянием пациентов во время наркоза.

Комплексами пензенские врачи довольны и уже прошли обучение по их использованию.

«Эти три аппарата поедут в экстренную операционную, где проводится большое количество операций ежедневно, в травматологическую операционную и в урологическую», - сообщил Денис Исаев.

Важным плюсом этих наркозно-дыхательных аппаратов врачи называют то, что их можно применять при действиях с детьми разного возраста, в том числе и новорожденными.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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