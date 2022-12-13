В 2023 году увеличатся зарплаты бюджетников

13.12.2022 | 09:03

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров увеличить зарплаты бюджетникам в начале 2023 года.

Соответствующие указания опубликованы 12 декабря на сайте kremlin.ru.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики», - говорится в документе.

Также предусматривается в течение 2023 года дальнейшая корректировка зарплат «в соответствии с динамикой темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики».

Доклад об исполнении поручения должен быть представлен президенту до 30 марта 2023 года, далее - один раз в квартал.