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Общество

В 2023 году увеличатся зарплаты бюджетников

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Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров увеличить зарплаты бюджетникам в начале 2023 года.

Соответствующие указания опубликованы 12 декабря на сайте kremlin.ru.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики», - говорится в документе.

Также предусматривается в течение 2023 года дальнейшая корректировка зарплат «в соответствии с динамикой темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики».

Доклад об исполнении поручения должен быть представлен президенту до 30 марта 2023 года, далее - один раз в квартал.

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Источник — фото pixabay.com
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