Сетевое издание|18+|Вторник|13 дек 2022|12:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Пензячка засудила ресурсников за сломанную крышку люка у ЦУМа

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе автолюбительница обратилась в суд с требованием взыскать с ресурсников средства, потраченные на ремонт ее Nissan Qashqai. Горожанка наехала на люк, крышка которого была подвижной, кроссовер получил повреждения.

ДТП случилось 27 мая в районе дома № 73 на улице Кирова, где находится ЦУМ.

На восстановление иномарки женщина потратила 63 100 рублей. В 10 000 рублей автолюбительнице обошлось проведение независимой экспертизы, 5 000 рублей ушли на оплату досудебных юридических услуг, 10 000 - на юридические услуги, 3 043 - на государственную пошлину и 2 260 - на нотариальные расходы.

Все эти траты включили в иск.

В судебном заседании представитель ресурсоснабжающей организации, отвечающей за состояние колодцев и люков вблизи места ДТП, отметила: крышка люка была подвижна, так как сломалось одно из ушек.

Вину в произошедшем ответчик не оспаривал, но в удовлетворении иска просил отказать, поскольку при должной осмотрительности автолюбительница имела возможность избежать наезда на данный люк, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

Служители Фемиды внимательно ознакомились с материалом дела и пришли к выводу, что ресурсники обязаны были вовремя выявить дефект и сделать движение транспорта в этом районе безопасным.

Иск автолюбительницы удовлетворили в полном объеме. Пока решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте