Пензячка засудила ресурсников за сломанную крышку люка у ЦУМа

13.12.2022 | 11:12

В Пензе автолюбительница обратилась в суд с требованием взыскать с ресурсников средства, потраченные на ремонт ее Nissan Qashqai. Горожанка наехала на люк, крышка которого была подвижной, кроссовер получил повреждения.

ДТП случилось 27 мая в районе дома № 73 на улице Кирова, где находится ЦУМ.

На восстановление иномарки женщина потратила 63 100 рублей. В 10 000 рублей автолюбительнице обошлось проведение независимой экспертизы, 5 000 рублей ушли на оплату досудебных юридических услуг, 10 000 - на юридические услуги, 3 043 - на государственную пошлину и 2 260 - на нотариальные расходы.

Все эти траты включили в иск.

В судебном заседании представитель ресурсоснабжающей организации, отвечающей за состояние колодцев и люков вблизи места ДТП, отметила: крышка люка была подвижна, так как сломалось одно из ушек.

Вину в произошедшем ответчик не оспаривал, но в удовлетворении иска просил отказать, поскольку при должной осмотрительности автолюбительница имела возможность избежать наезда на данный люк, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

Служители Фемиды внимательно ознакомились с материалом дела и пришли к выводу, что ресурсники обязаны были вовремя выявить дефект и сделать движение транспорта в этом районе безопасным.

Иск автолюбительницы удовлетворили в полном объеме. Пока решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.