Жительница Пензы получила всероссийскую премию от ВОРДИ

12.12.2022 | 20:37

Всероссийская организация родителей детей-инвалидов выражает благодарность с помощью премии «Родительское спасибо», которой награждаются специалисты, руководители объединений, внесшие существенный вклад в развитие системы по поддержке ребят с ограниченными возможностями здоровья.

«ВОРДИ умеет признавать достижения людей, умеет говорить им спасибо. И я считаю, что только во взаимодействии с сильными общественными организациями может вообще какая-то польза быть для детей», - подчеркнула председатель регионального отделения ВОРДИ Пензенской области Ольга Золотарь.

На всероссийскую премию от ВОРДИ в регионе было выдвинуто шесть кандидатов, каждому из них мамы и папы ребятишек с ограниченными возможностями здоровья готовы говорить искреннее спасибо.

В список попали тренер-преподаватель по адаптивному спорту на общественных началах Валерий Ильин, президент региональной организации «Объединение родителей детей-инвалидов» Ольга Гаевская, педагоги клуба «Равновесие» Елена Уразова и Ольга Симонова, руководитель «Пензенских лучиков» Людмила Ермакова и председатель областного отделения «Российского детского фонда» Мария Гаврюшина. Она и стала финалистом после экспертного голосования. И уже затем в Москве в Общественной палате ей вручили красное сердце как символ признательности и благодарности за созданный «Добрый дом» (учебно-тренировочную квартиру по социальной реабилитации), а также ряд проектов, помогающих с лекарствами, операциями и медицинскими консультациями.

«Неожиданно, и приятно, и очень сложно в двух словах объяснить весь круг эмоций. Награда эта - Пензенской области, потому что за ней стоит работа и моего коллектива в том числе, потому что без них не было бы ничего, той команды, которая в детском фонде есть, тех вообще организаций некоммерческих, которые в регионе работают», - отметила председатель Пензенского областного отделения «Российского детского фонда» Мария Гаврюшина.

На следующий год у организации большие планы. В 2023-м должны пройти всероссийские спортивные и творческие игры среди ребятишек с ОВЗ, а также съезд родителей детей-инвалидов.