Сетевое издание|18+|Понедельник|12 дек 2022|21:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Жительница Пензы получила всероссийскую премию от ВОРДИ

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Всероссийская организация родителей детей-инвалидов выражает благодарность с помощью премии «Родительское спасибо», которой награждаются специалисты, руководители объединений, внесшие существенный вклад в развитие системы по поддержке ребят с ограниченными возможностями здоровья.

«ВОРДИ умеет признавать достижения людей, умеет говорить им спасибо. И я считаю, что только во взаимодействии с сильными общественными организациями может вообще какая-то польза быть для детей», - подчеркнула председатель регионального отделения ВОРДИ Пензенской области Ольга Золотарь.

На всероссийскую премию от ВОРДИ в регионе было выдвинуто шесть кандидатов, каждому из них мамы и папы ребятишек с ограниченными возможностями здоровья готовы говорить искреннее спасибо.

В список попали тренер-преподаватель по адаптивному спорту на общественных началах Валерий Ильин, президент региональной организации «Объединение родителей детей-инвалидов» Ольга Гаевская, педагоги клуба «Равновесие» Елена Уразова и Ольга Симонова, руководитель «Пензенских лучиков» Людмила Ермакова и председатель областного отделения «Российского детского фонда» Мария Гаврюшина. Она и стала финалистом после экспертного голосования. И уже затем в Москве в Общественной палате ей вручили красное сердце как символ признательности и благодарности за созданный «Добрый дом» (учебно-тренировочную квартиру по социальной реабилитации), а также ряд проектов, помогающих с лекарствами, операциями и медицинскими консультациями.

«Неожиданно, и приятно, и очень сложно в двух словах объяснить весь круг эмоций. Награда эта - Пензенской области, потому что за ней стоит работа и моего коллектива в том числе, потому что без них не было бы ничего, той команды, которая в детском фонде есть, тех вообще организаций некоммерческих, которые в регионе работают», - отметила председатель Пензенского областного отделения «Российского детского фонда» Мария Гаврюшина.

На следующий год у организации большие планы. В 2023-м должны пройти всероссийские спортивные и творческие игры среди ребятишек с ОВЗ, а также съезд родителей детей-инвалидов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте