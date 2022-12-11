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Общество

Пензенцы хотят видеть на набережной Суры фруктовые деревья

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Пензенцы не против того, чтобы на обновленной набережной Суры высадили фруктовые деревья: яблони, груши, сливы и другие.

«В Пензе могут созреть персики, значит, и их посадить есть смысл. Кроме красоты во время цветения, от них будут еще и плоды. А не один свежий воздух и прохлада», - предложил горожанин на странице мэрии Пензы в соцсети «ВКонтакте».

Другие комментаторы указали на то, что на набережной недостаточно зелени, нет высоких деревьев, в тени которых было бы приятно прятаться в летние дни.

«12 тысяч цветов - желательно, чтобы хотя бы треть из них была многолетниками, иначе это ежегодная посадка-выкопка, эффект грядки. Многолетники дороже, но если горизонт планирования долгосрочный, это рационально», - поделился мнением один из пользователей.

На их обращения отреагировал сотрудник мэрии, который пояснил, какие планы у властей по озеленению.

«Предполагается высадка новых зеленых насаждений, деревьев, кустарников. Некоторые из них - это клен, вяз, рябина, ель. А также устройство газонов и многолетних цветников», - говорится в его ответе.

В настоящее время завершается очередной этап реконструкции набережной Суры. Подрядчик занят строительством скейт-парка и амфитеатра. Приобретены малые архитектурные формы (скамейки и урны), фонари. Объект хотят сдать до конца года, а весной озеленить территорию, посадить 12 000 цветов.

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Источник — фото pixabay.com
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