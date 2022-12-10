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Общество

В Пензе рядом с домом Деда Мороза будут собирать подарки для бойцов

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В Пензе на площади Ленина разместится «Почта добра». Об этом сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» начальник управления культуры города Вера Фейгина.

Она напомнила, что в субботу, 10 декабря, в 15:00 областном центре стартует кампания «Новогоднее чудо - в каждый дом».

Дед Мороз и его помощники зажгут главную елку города, на сцене выступят творческие коллективы Пензы и области. Также горожан ждут игровые площадки.

В 16:30 часов начнет работу «Почта добра», которая разместится по соседству с резиденцией Деда Мороза. В празднично украшенном домике волонтеры будут собирать подарки, поздравительные открытки и поделки для бойцов российской армии.

«Каждый желающий может передать военнослужащим свою частичку тепла и добра. Домик будет работать с 10 декабря по 7 января ежедневно с 16:30 до 18:00», - уточнила Вера Фейгина.

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