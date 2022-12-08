В Пензе завершился монтаж главной городской елки

08.12.2022 | 17:54

В четверг, 8 декабря, на площади Ленина в Пензе завершились работы по монтажу и украшению главной городской елки. Процесс занял две с половиной недели.

«Проведены пробные включения светового украшения», - сообщили в ЦПКиО имени В. Г. Белинского.

Сначала сотрудники «Пензавтодора» собрали каркас 25-метрового искусственного дерева, затем прикрепили хвою и установили декоративное ограждение.

После этого на главной елке города разместили гирлянду, макушку, а также около тысячи шаров.

Кроме того, центральную площадь города украсили светодиодные елочки и числовая инсталляция «2023». Здесь же скоро начнет работать приемная Деда Мороза.

В субботу, 10 декабря, на площади Ленина стартует серия праздничных мероприятий для детей.

«В 15:00 ребята встретятся с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами. Здесь откроется приемная любимого зимнего волшебника. В 16:00 зажгутся огоньки на главной новогодней елке, которая уже сегодня готова закружить возле себя хоровод. Дед Мороз будет принимать посетителей до 17:00. Также он будет ждать юных пензенцев в своей резиденции ежедневно до 14 января с 17:00 до 18:00», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.