Пензенцев не обрадовали изменения в движении поездов до Москвы

10.12.2022 | 19:00

Жители области давно привыкли, что железнодорожный транспорт в Москву прибывает на Казанский вокзал. С 11 декабря 2022 года все станет по-другому: путешественников примет Павелецкий вокзал. Изменения касаются поездов № 131 Орск - Москва и № 93/94 Пенза - Москва.

Немного другим стало и время отбытия/прибытия составов в столицу и обратно, однако эти новшества волнуют пензенцев гораздо меньше, чем смена одного вокзала на другой. Среди пассажиров довольные изменениями пока не находятся, зато равнодушные и сильно расстроенные есть.

«Без разницы, такси всегда ходит», - рассудили молодые люди.

«Нет, не устраивает. Как-то даже шокирует, уже привыкли на Казанский, а Павелецкий неизвестно где. На Ярославский с Казанского перейти - только на ту сторону, а теперь придется по кольцевой ехать», - привели свои доводы представители старшего поколения.

Один из составов, следующих из Пензы в столицу и обратно, по-прежнему будет прибывать на Казанский вокзал и отправляться оттуда. Это двухэтажная «Сура» - поезд № 51/52.