Пензенская молодежь показала свои таланты на фестивале «Варяг»

10.12.2022 | 16:30

Из многочисленных работ-претендентов, заявленных в номинации «Декоративно-прикладное искусство» областного молодежного фестиваля «Варяг», составили экспозицию.

В аудитории по соседству на участников не только смотрели, но еще и внимательно их слушали: за победу боролись вокалисты-эстрадники. Студенты, подавшие заявки в номинации «Фольклорный вокал и народное пение», подали яркий пример бережного отношения к культурному наследию.

«Это наша повседневная деятельность, но все равно присутствует волнение и, как правило, «накрывает» в самый неподходящий момент - прямо перед выходом на сцену», - отметила студентка Пензенского колледжа искусств Валерия Дударева.

«Всегда интересно участвовать в таких конкурсах, показать себя, посмотреть на других», - добавила студентка Пензенского колледжа искусств Арина Грачева.

Областной молодежный фестиваль «Варяг» посвящен памяти композитора, дирижера и педагога Алексея Турищева.

«Уроженец Калужской области с 1918 года по 1957-й работал в Пензе, в разные годы был и директором Пензенского музыкального училища, и директором музыкальной школы № 1. Алексей Сергеевич - автор музыки к песне-маршу «Врагу не сдается наш гордый «Варяг» - собственно, отсюда и пошло название конкурса», - рассказала директор Пензенского колледжа искусств Наталья Тюина.

В 2022 году в нем приняли участие более 70 пензенских школьников и студентов в возрасте от 14 до 25 лет.