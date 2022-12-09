60% пензенцев не рассчитывают на новогоднюю премию

09.12.2022 | 09:30

30% пензенцев рассчитывают на премии к Новому году. Тем временем большинство организаций и фирм затягивает решение вопроса о праздничных бонусах. Это показало исследование, проведенное с 24 ноября по 7 декабря сервисом по поиску работы SuperJob.

Выплачивать премии по итогам года планирует каждая третья компания (32%): 11% премируют всех сотрудников, а 21% - выборочно, по результатам работы.

30% пензенских работодателей в этом году не намерены никого поощрять, в 38% организаций вопрос пока не решен.

60% работающих пензенцев не надеются на бонус: у 42% вообще не бывает премий по итогам года, 7% не ждут дополнительного вознаграждения из-за нестабильного финансово-экономического положения компании, 11% - по другой причине.

Чем старше респонденты, тем реже они рассчитывают на бонус: если среди опрошенных до 34 лет оптимистично настроены 35%, то среди респондентов старше 45 - только 24%. Горожане с доходом свыше 80 тысяч рублей ожидают выплаты премии чаще, чем те, кто зарабатывает менее 50 тысяч (30% против 24% соответственно).

Прошлогодний опрос показал, что почти каждый четвертый пензенец (23%) планировал потратить праздничную премию на погашение долгов.