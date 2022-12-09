Общество

60% пензенцев не рассчитывают на новогоднюю премию

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


30% пензенцев рассчитывают на премии к Новому году. Тем временем большинство организаций и фирм затягивает решение вопроса о праздничных бонусах. Это показало исследование, проведенное с 24 ноября по 7 декабря сервисом по поиску работы SuperJob.

Выплачивать премии по итогам года планирует каждая третья компания (32%): 11% премируют всех сотрудников, а 21% - выборочно, по результатам работы.

30% пензенских работодателей в этом году не намерены никого поощрять, в 38% организаций вопрос пока не решен.

60% работающих пензенцев не надеются на бонус: у 42% вообще не бывает премий по итогам года, 7% не ждут дополнительного вознаграждения из-за нестабильного финансово-экономического положения компании, 11% - по другой причине.

Чем старше респонденты, тем реже они рассчитывают на бонус: если среди опрошенных до 34 лет оптимистично настроены 35%, то среди респондентов старше 45 - только 24%. Горожане с доходом свыше 80 тысяч рублей ожидают выплаты премии чаще, чем те, кто зарабатывает менее 50 тысяч (30% против 24% соответственно).

Прошлогодний опрос показал, что почти каждый четвертый пензенец (23%) планировал потратить праздничную премию на погашение долгов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте