Общество

Большинство пензенцев потратят годовую премию на погашение долгов

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Специалисты SuperJob выяснили, на что жители Пензы собираются потратить премию, выданную по итогам года. Опрос проводился с 1 по 15 декабря.

Почти четверть пензенцев (23%) планируют потратить тринадцатую зарплату на возврат долгов и погашение кредитов.

10%, напротив, собираются добавить эти деньги к уже имеющимся накоплениям или вложить во что-нибудь.

12% респондентов планируют купить новогодние подарки родным и друзьям, столько же заявили, что потратят деньги на текущие расходы: покупку продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг. Также 12% израсходуют эти деньги «на семью».

6% респондентов потратят премию на путешествия, столько же - на ремонт, благоустройство, покупку мебели и другие крупные бытовые потребности.

4% пензенцев направят средства на лечение, покупку машины, одежды, спортинвентаря, благотворительность и т. д.

2% заявили, что потратят премию на себя лично.

По 1% опрошенных планируют пустить деньги на обучение, покупку бытовой техники и гаджетов, приобретение деликатесов к праздникам.

9% респондентов затруднились ответить.

Специалисты отмечают, что мужчины чаще инвестируют тринадцатую зарплату и тратят ее на семью, а женщины пускают на путешествия, подарки и лично на себя.

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Гость||

1 лярд зелени на восстановление Сирии. А не проще погасить долги народа, и выдавать кредиты не абы кому абы как, а взвешанно?

Гость||

какую годовую премию?????????? кому ее платят? бюджетникам????? если работаешь в ООО и в уставе нет такого положения????? у многих ее не будет, надоели эти враки до желтой лампочки, объявляют какие то пособия, подачки, премии а они не доходят до всех, кто то может и получит

Гость||

А остальное большенства влезут в долги.

Кирилл Печерский||

С понедельника перекрыли все каналы инвестирования

в зарубежные биржи. Подставляют русаков под

ограбление патриотическими брокерами

российских банков.

Напоминает передел рынка похоронных услуг в Пензе.

Гость||

Гость писал(a):

А не проще погасить долги народа
Зачем?

Нищий народ думает о краюхе, а не о справедливости. Закредитованный думает о том, как долги отдать, а не как свое вернуть, отнятое пенсионной реформой и новыми налогами. Бедными легче управлять - у них хотелки одинаковые и простые, у среднего класса - более разнообразные и сложнореализуемые, а у элиты - и вовсе у каждого свои и нестандартные.

Благодарная Сирия же даст политические очки благородным помощникам - это важнее своего народа - свой народ никуда не денется, а в кругу "друзей" авторитет нужен, иначе сожрет эта "стая товарищей".

Гость||

Не по-хозяйски всё делается, не по-хозяйски, печалька. Что всех ждёт , скоро увидим.

Имя: Гость
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