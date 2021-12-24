Большинство пензенцев потратят годовую премию на погашение долгов

24.12.2021 | 09:32

Специалисты SuperJob выяснили, на что жители Пензы собираются потратить премию, выданную по итогам года. Опрос проводился с 1 по 15 декабря.

Почти четверть пензенцев (23%) планируют потратить тринадцатую зарплату на возврат долгов и погашение кредитов.

10%, напротив, собираются добавить эти деньги к уже имеющимся накоплениям или вложить во что-нибудь.

12% респондентов планируют купить новогодние подарки родным и друзьям, столько же заявили, что потратят деньги на текущие расходы: покупку продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг. Также 12% израсходуют эти деньги «на семью».

6% респондентов потратят премию на путешествия, столько же - на ремонт, благоустройство, покупку мебели и другие крупные бытовые потребности.

4% пензенцев направят средства на лечение, покупку машины, одежды, спортинвентаря, благотворительность и т. д.

2% заявили, что потратят премию на себя лично.

По 1% опрошенных планируют пустить деньги на обучение, покупку бытовой техники и гаджетов, приобретение деликатесов к праздникам.

9% респондентов затруднились ответить.

Специалисты отмечают, что мужчины чаще инвестируют тринадцатую зарплату и тратят ее на семью, а женщины пускают на путешествия, подарки и лично на себя.