Пензенцам посоветовали есть отруби перед новогодним застольем

08.12.2022 | 17:08

Пензенцам посоветовали подготовить организм к новогоднему застолью. При правильной диете перед праздниками обильная и тяжелая пища нанесет меньший вред органам пищеварительной системы.

Как рассказала в беседе с News.ru терапевт Юлия Паваротная, речь не идет о разгрузочных днях.

Перед Новым годом специалист порекомендовала придерживаться полноценного трехразового питания, позволять себе два перекуса. Также важно пить больше воды.

Для перекусов можно выбрать фрукты, творог и отказаться от чая с печеньем. А за несколько дней до праздников полезно добавить в пищу больше клетчатки. С этой задачей справятся отруби и овощи.

«В норме - 25-30 мг в день для нормального пищеварения и стула. Добавляйте в завтрак столовую ложку отрубей, это самый простой способ. Организм скажет спасибо, ЖКТ - точно», - объяснила терапевт.

Что касается овощей и фруктов, то в сутки рекомендовано употреблять пять порций.

Ранее стало известно, что накрыть новогодний стол в этом году обойдется на 15-20% дороже, чем в прошлом.