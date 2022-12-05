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Общество

Прожиточный минимум пензенцев снова вырастет

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В России определились с величиной прожиточного минимума на душу населения в 2023 году. Соответствующий документ подписан Президентом РФ и опубликован на портале правовой информации.

При определении размера прожиточного минимума руководствовались прогнозами по инфляции.

В среднем по России он составит 14 375 рублей. Для трудоспособного населения - 15 669 рублей, для пенсионеров - 12 363 рубля, для детей - 13 944 рубля.

С 1 июня размер прожиточного минимума в России проиндексировали на 10%, с 1 января 2023-го он увеличится на 3,3%.

В Пензенской области на данный момент прожиточный минимум для трудоспособных граждан равен 12 745 рублям, для детей - 11 442 рублям, а для пенсионеров - 10 319.

Известно, что этот показатель носит социальный характер. Он необходим для определения уровня жизни граждан и установления МРОТ. Поэтому, если прожиточный минимум увеличится, это означает, что вырастет и зарплата.

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