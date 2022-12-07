Межмуниципальный автобус изменит маршрут и график движения

07.12.2022 | 10:36

С четверга, 8 декабря, изменится схема движения межмуниципального автобусного маршрута № 411 Пенза (Гидрострой) - с. Засечное (Куриловка). Она будет действовать до субботы, 10-го.

Как пояснили в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области, это связано с перекрытием улицы Алой в селе Засечном (Город Спутник) для прокладки кабельной линии к строящейся школе.

При движении в направлении из Спутника к Гидрострою автобусы будут разворачиваться около остановочного пункта «Детская поликлиника» и следовать по улицам Алой, Светлой, Фонтанной, Олимпийской, Алой и далее по маршруту.

«В связи с изменением схемы движения в эти дни время отправления с конечных остановок увеличится на 5-7 минут», - предупредили в пресс-службе минцифротранса.

Пассажиров просят отнестись с пониманием к изменению графика.