Общество

Пензенцам дадут советы по выбору новогодних подарков

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В понедельник, 5 декабря, в региональном управлении Роспотребнадзора начала действовать горячая линия по вопросам выбора новогодних подарков, качества и безопасности детских товаров.

Специалисты проконсультируют по темам, касающимся детской одежды, обуви, игрушек, питания и книг, дадут рекомендации по выбору карнавальных костюмов и сладких новогодних подарков, помогут в оформлении претензии в адрес продавца.

Горячая линия будет действовать до 16 декабря.

«Обратиться можно по телефону Управления Роспотребнадзора по Пензенской области (8412) 66-09-48 с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45», - сообщили в пресс-службе.

Также действует бесплатный круглосуточный телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

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Источник — фото pixabay.com
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