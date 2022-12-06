Пензенцам дадут советы по выбору новогодних подарков

06.12.2022 | 08:38

В понедельник, 5 декабря, в региональном управлении Роспотребнадзора начала действовать горячая линия по вопросам выбора новогодних подарков, качества и безопасности детских товаров.

Специалисты проконсультируют по темам, касающимся детской одежды, обуви, игрушек, питания и книг, дадут рекомендации по выбору карнавальных костюмов и сладких новогодних подарков, помогут в оформлении претензии в адрес продавца.

Горячая линия будет действовать до 16 декабря.

«Обратиться можно по телефону Управления Роспотребнадзора по Пензенской области (8412) 66-09-48 с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45», - сообщили в пресс-службе.

Также действует бесплатный круглосуточный телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.