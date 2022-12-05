Жители Пензенской области перестают курить и пить

05.12.2022 | 09:06

Пензенская область оказалась в двадцатке регионов РФ, у жителей которых отсутствуют вредные привычки.

Рейтинг составили эксперты ria.ru. Они опирались на шесть показателей, которые характеризуют распространенность основных вредных привычек среди населения. Учитывались потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в алкогольном и наркотическом опьянении, смертность от спиртного, количество деяний, связанных с наркотиками или их аналогами.

Пензенская область попала на 18-е место в списке, что означает: в Сурском крае большинство людей ведут здоровый образ жизни.

Впрочем, в этом году регион получил меньший рейтинговый балл, чем в прошлом: 74,9 - в 2022-м, 75,4 - в 2021-м.

Самый здоровый образ жизни ведет население Чеченской Республики и Дагестана: 100 и 98 баллов соответственно. Москва оказалась на 51-м месте, получив 52,3 балла.

Вредные привычки, согласно выводам экспертов, массово распространены среди населения Камчатского края и Республики Хакасии. Эти регионы заняли предпоследнюю и последнюю строчки рейтинга.