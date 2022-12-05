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Общество

На Рождественских чтениях в Пензе обсудили Бога и человека

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В небольшой аудитории несколько десятков парней и девушек обсуждают вопросы, которые нынешняя молодежь затрагивает нечасто. Например, Бог и человек, русская душа, рабство и современный мир. Это региональные образовательные Рождественские чтения. В Пензе они проходят в 10 раз.

Аудиторий в городе работает несколько. Участники разделились по секциям. В аграрном университете говорили о том, как соотносятся проблемы современности и идеи Русской православной церкви. Старались найти ответы на сложные вопросы.

«Основная проблема - что современный человек не совсем понимает свою роль и в истории, и в настоящей жизни», - объяснил преподаватель Пензенской духовной семинарии иеромонах Феодосий.

Один из докладчиков - семинарист Илья Лазарев. Он рассказал о том, что волнует его как верующего человека.

«Хотел бы донести до своих ровесников то, что идеология трансгуманизма, которая сейчас пропагандируется, это не совсем хорошо. И идея создания хорошего мира без Бога невозможна, поскольку это попытки заменить в сознании человека Бога на что-то светское», - сообщил студент.

Рождественские чтения продлятся несколько дней, в их рамках пройдут 17 мероприятий. А завершится все пленарным заседанием в Спасском соборе, которое намечено на 11 декабря. В крупном церковно-общественном форуме примут участие священнослужители, студенты, педагоги, врачи, работники культуры и многие другие.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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