Общество

Пенза приняла участие в акции «Эстафета доброты»

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В прошлый раз такой концерт в историческом здании областной Лермонтовской библиотеки прошел в режиме онлайн. Поэтому зрители теперь не скупились на эмоции. Они соскучились по подобным мероприятиям, даже если в зале нет сцены.

«Это, наоборот, способствует единению людей, что у нас нет никаких видимых и невидимых препятствий, они все вместе. Это очень важно. Сегодняшнее мероприятие призвано лишний раз напомнить, что у нас есть люди, которые нуждаются в нашем внимании», - отметила зав. отделением областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова Ольга Сиротюк.

Важность зарядить хорошим настроением людей с ограниченными возможностями здоровья прекрасно осознают самые юные участницы концерта, солистки коллектива «Импульс-Next» школы развития детского творчества имени Яничкина.

«Мы хотим, чтобы они радовались», - рассказала солистка коллектива «Импульс-Next» Анна Долгова.

Также в концерте, посвященном Международному дню инвалидов, приняли участие студенты музыкального колледжа, клубное формирование «Сурские ритмы», хор «Ивушка». Мероприятие стало частью всероссийской акции «Эстафета доброты». Ее проводит библиотека Санкт-Петербурга при поддержке 50 регионов страны, в их числе и Пензенская область.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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