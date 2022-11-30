Общество

Купеческие дачи в Ахунах планируют реставрировать

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Бывшие купеческие дачи в Ахунах, признанные объектами культурного наследия, могут обрести вторую жизнь.

Вопросом реставрации строений занимаются в Департаменте Пензенской области по охране памятников истории и культуры.

Речь идет о трех дачах, расположенных на территории санатория имени Володарского.

«После осмотра зданий обсудили возможное восстановление памятников культуры и привлечения волонтеров проекта «По следам забытых усадеб» к работам по расчистке помещений от мусора и приведению в порядок их внешнего облика», - сообщается на странице департамента в социальной сети «ВКонтакте».

Историки рассказали, что в 1913 году в Ахунах зарегистрировали 44 деревянных дома. Часть из них построили в стиле русского классицизма: с мезонинами, башенками, вычурными узорами на фасаде.

После 1917 года почти все дачи распродали и вывезли за пределы Ахун.

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Источник — фото vk.com/usadby58
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