В Пензе выбрали самую яркую студенческую семью

29.11.2022 | 19:11

Никита и Алина Сергеевы впервые участвовали в городском фестивале студенческих семей. Да в прежние годы молодые люди и не смогли бы этого сделать. Ячейку общества они создали всего 3 месяца назад. Муж учится в магистратуре, жена - на третьем курсе. Говорят, что счастливы. Никита о том, что сделал предложение, не жалеет.

«Мы на тот момент вместе уже пережили многое, и я понял, что хочу жить с этим человеком, быть с ней всегда рядом, и этот человек - мой лучший друг», - рассказал участник фестиваля-конкурса студенческих семей Никита Сергеев.

«Одни плюсы. Все делаем вместе: вместе в институт, вместе везде, и уже друг без друга никуда, наверное», - отметила Алина Сергеева.

Таких молодых и счастливых, как Алина и Никита, на сцену городского Центра культуры и досуга вышло 10 человек. Четыре пары представляют вузы, одна пара - колледж. Напутствовали и желали удачи конкурсантам представители руководства Пензы.

«Институт семьи, на мой взгляд, - это важнейший общественный институт, который надо хранить и развивать. Дело в том, что мировые тенденции сейчас направлены непонятно куда», - подчеркнул глава города Пензы Владимир Мутовкин.

Во время фестиваля участники демонстрировали свои таланты и интеллектуальные способности, а также давали полезные советы на тему, как совмещать семейную жизнь с учебой. Как и положено совсем молодым - с шуткой.

По словам члена жюри Анны Колобочкиной, трудно по выступлению на сцене сказать, что какая-то из семей крепче и интереснее другой. А в общем она не против таких молодежных браков.

«Если все это по-настоящему, то неважно, 20 или 40 с лишним лет молодоженам», - заявила Анна Колобочкина.

Участникам вручили дипломы и ценные призы. Самой яркой студенческой семьей Пензы назвали Дмитрия и Екатерину Шаповаловых.