В Пензе хотят восстановить прежнюю Богоявленскую церковь

У пензенских властей появилась идея восстановить прежнюю Богоявленскую церковь. Соответствующее постановление регионального правительства проходит антикоррупционную экспертизу.

«Воссоздать утраченный объект культурного наследия регионального значения «Церковь Богоявления Господня», расположенный по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Октябрьская, 2», - говорится в документе.

Обсуждение инициативы продлится до 26 октября.

Богоявленский храм заложили в 1874 году на Ярмарочной площади и освятили в 1884-м. Центральный придел был посвящен Богоявлению Господню, правый - Успению Божией Матери, левый - Архистратигу Михаилу и святителю Иоанну Златоусту.

В 1923 году церковь передали железнодорожникам, в 1926-м здесь открылся клуб имени Феликса Дзержинского - новый центр культурной жизни района.

С 2010-го ДК стали постепенно возвращать епархии. Сначала возродили приход, в 2013-м выделили отдельное помещение под молитвенные нужды, в 2014-м возвели алтарь и богослужения стали регулярными.

В 2019 году здание целиком перепрофилировали. Здесь разместился епархиальный духовно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Пензенского.

В июне 2026-го внутри обнаружили росписи рубежа XIX-XX веков - изображения апостола Петра (на алтарной стене правого придела) и архангела Иегудиила (в левом алтаре).