Прокурор Пензенской области примет жителей Шемышейского района

Общество

Прокурор Пензенской области примет жителей Шемышейского района
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28 октября (среда) прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков проведет личный прием в Шемышейке.

Он пройдет с 11:00 до 12:00 в местной прокуратуре (ул. Ленина, 49).

Желающие прийти на встречу должны предварительно записаться. Для этого до 27 октября нужно позвонить по телефонам: 8 (8412) 36-80-00, 8 (84159) 2-13-91, 2-10-70. Звонки принимаются с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед - с 13:00 до 13:45).

«Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований будут приняты меры реагирования», - пояснили в областной прокуратуре.

При посещении надзорного ведомства потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность.

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