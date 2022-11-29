Общество

Пензенцы рассказали, будут ли ставить елку дома в 2022-м

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78 официальных точек продажи новогодних деревьев заработает в Пензе в декабре. По результатам аукциона столько заключено договоров с предпринимателями, организующими елочные базары. Места размещения традиционные. Разрешение на осуществление деятельности действует весь последний месяц года.

«Однако, по информации хозяйствующих субъектов, торговые точки планируется открыть с 10 декабря. Стоимость сосны за 1 метр будет составлять от 400 рублей. Каждый елочный базар должен иметь ограждение, освещение, быть оформлен элементами новогодней символики, должна надлежащим образом производиться санитарная уборка», - отметила главный специалист отдела потребительного рынка администрации г. Пензы Ольга Кондрашкина.

Откуда елка? Из лесу, вестимо... На все колючие красавицы у предпринимателя должны быть сопроводительные документы. Заготавливать хвойные начали еще в октябре. На специально отведенных для этого участках, пока не выпал снег, срубали вечнозеленые.

Пушистые, душистые, доморощенные сосны и ели уже совсем скоро будут выставлены на продажу. Есть у потребителей и альтернатива - купить искусственную, которая прослужит не один год. У каждого варианта свои преимущества и недостатки.

«Дети у нас главные в празднике, поэтому будем ставить обязательно живую. Запах праздника», - объяснил пензенец.

«Мы будем ставить, у нас искусственная новая большая елка. Живую - нет, потому что у нас кошка и собака», - поделилась горожанка.

«Елку буду ставить живую. Сосну, наверное. Аромат приятный, новогоднее настроение сразу появляется», - рассказала девушка.

Поставить дома елку под потолок или купить поменьше, а может быть, сделать икебану своими руками и украсить новогодней атрибутикой - каждый решает сам. Главное - порадовать близких, подарить им праздник и ощущение новогоднего волшебства.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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